11 veronesi alla finale Oscar green regionale. Coldiretti premia gli “innovatori di natura”

VENERDI’ 9 OTTOBRE DALLE 16.00 A VILLA CONTARINI (PD)

11 i candidati veronesi alla finale veneta della XIV edizione dell’Oscar Green, concorso nazionale di Coldiretti che premia l’innovazione giovanile in agricoltura. Promosso da Giovani Impresa Coldiretti, l’iniziativa dal titolo “Innovatori di natura” punta a valorizzare il lavoro delle nuove generazioni di agricoltori per promuovere l’agricoltura sana italiana. Un centinaio i candidati veneti che hanno presentato progetti moderni, espressione di un rinnovato interesse per la campagna. La finale è in programma domani, 9 ottobre, alle 16.00 a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd). Durante la cerimonia saranno proclamati i finalisti in gara per le sei categorie previste e le eventuali menzioni speciali assegnate dalla giuria. Nello spirito della gara verranno riconosciute le idee che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che durante il periodo dell’emergenza sanitaria hanno risposto con slancio, riconvertendo la produzione aziendale con la sfida di arricchire ulteriormente il territorio. I concorrenti sono stati classificati in base alle sezioni tematiche cosi individuate: Campagna Amica, Impresa 5.Terra, Creatività, Fare Rete, Noi per il sociale, Sostenibilità.