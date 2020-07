13 nuovi marescialli dei carabinieri nel Vicentino. Sindaco: “Una notizia importante per il nostro territorio che beneficerà di maggiori forze per il controllo e la sicurezza dei cittadini”

Saranno 13 i nuovi marescialli dei carabinieri che prenderanno servizio nel Vicentino.

L’annuncio è stato dato ufficialmente questa mattina al comando provinciale di Vicenza in occasione della cerimonia di presentazione dei militari presieduta dal comandante provinciale.

Erano presenti il sottosegretario all’Interno, il comandante regionale, il prefetto di Vicenza, il comandante della guardia di finanza provinciale, il procuratore aggiunto del tribunale di Vicenza.

Erano presenti anche i sindaci dei Comuni interessati dall’arrivo dei nuovi carabinieri: oltre al sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, anche i primi cittadini di Sandrigo, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Valdagno, Chiampo, Malo, Roana, Dueville.

“L’arrivo di nuovi marescialli dei carabinieri a Vicenza (sono sei i militari assegnati alla compagnia di Vicenza, due dei quali alla stazione cittadina) è una notizia importante per il nostro Comune che beneficerà di maggiori forze per il controllo e la sicurezza reale e percepita dai cittadini – ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia –. Su questo vogliamo lavorare, per rafforzare sempre di più gli organici delle forze di polizia sul territorio”.