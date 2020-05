16 maggio 2020 vincitrici residenti in Veneto CLM a SalToEXTRA

Il Concorso Lingua Madre compie 15 anni!

Il CLM sarà nel programma SalToEXTRA con le vincitrici 2020: cinque delle quali residenti in Veneto!

L’appuntamento è per il 16 maggio 2020 alle ore 12.45 in live streaming sul sito del Salone del Libro.

Sono cinque, infatti, le autrici residenti in Veneto tra le vincitrici del XV Concorso letterario nazionale Lingua Madre, progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, ideato nel 2005 da Daniela Finocchi e diretto alle donne straniere e alle donne italiane che vogliano raccontare l’incontro con l’Altra:

Berivan Görmez (Turchia) e Alessandra Nucci (Italia) Seconde Classificate

Tahmina Akter (Bangladesh) e Alice Franceschini (Italia) Terze Classificate

Silvia Favaretto (Italia) Premio Sezione Speciale Donne Italiane

Corina Ardelean (Romania) Premio Speciale Slow Food – Terra Madre

In 15 anni sono state oltre 8000 le donne che hanno scritto, fotografato e condiviso, raccontandosi attraverso storie autobiografiche drammaticamente vere ma anche cimentandosi con i generi letterari più disparati.

Proprio in considerazione del momento di grande difficoltà che stiamo attraversando, ci teniamo a dare un segno di fiducia e speranza alle tante donne, straniere e italiane, che hanno partecipato e che continuano a seguire la quotidiana attività del progetto. Abbiamo infatti portato online la maggior parte dei nostri eventi con reading, incontri video, webinar, interviste così come continuiamo a svolgere tutta la nostra attività, a curare le pubblicazioni e i progetti speciali. Inoltre, sabato 16 maggio 2020 alle ore 12.45 parteciperemo al SaToEXTRA con uno spazio dedicato al Concorso e alle vincitrici, che sarà possibile seguire in diretta sul sito del Salone del Libro (salonelibro.it).

Al seguente link tutti i comunicati sulle vincitrici, le loro biografie, le motivazioni della giuria, i racconti selezionati per la pubblicazione del volume Lingua Madre Duemilaventi – racconti di donne straniere in Italia (Edizioni SEB27), tutte le fotografie selezionate per il Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la giuria e gli incipit dei racconti vincitori:

