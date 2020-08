21enne preso per il collo da agente, polemiche dopo video

Un poliziotto immobilizza un ragazzo di 21 anni stringendolo al collo dopo un controllo nel pieno centro a Vicenza: il giovane cerca di liberarsi, mentre gli amici gridano e filmano con cellulare. Le immagini dell’accaduto sono state diffuse oggi via social e hanno scatenato le polemiche in rete sull’intervento della Polizia. Il ragazzo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’agente ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per lesioni guaribili in tre giorni. I centri sociali hanno annunciato di volersi dare appuntamento domani davanti al tribunale, dove si terrà la direttissima.

Fonte: ANSA.