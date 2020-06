28enne positivo fugge da ospedale, fermato in stazione a Padova

Un 28enne positivo al Coronavirus è fuggito venerdì pomeriggio dal reparto degli Infettivi dell’ospedale di Padova dove si trovava ricoverato. È stato ritrovato ieri dalla Polizia alla stazione ferroviaria, mentre cercava di prendere un treno. Per lui è scattata una denuncia per delitto colposo contro la salute. Stando alla ricostruzione degli agenti l’uomo era stato ricoverato dopo un malore in ospedale. Gli esami avevano rivelato la positività al Covoids, e per questo il giovane è stato ricoverato in isolamento. Sembra che venerdì abbia avuto una discussione in reparto, a causa di un carica batterie negato. In serata si sarebbe calato da una finestra dandosi alla fuga.