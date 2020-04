600.000 mascherine acquistate dal Comune, iniziata la distribuzione a 120mila nuclei familiari di Venezia

È iniziata ieri mattina, all’alba, la distribuzione delle 600mila mascherine acquistate dal Comune in vista dell’avvio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Entro giovedì saranno consegnate gratuitamente a tutti i residenti di Venezia, grazie al supporto dei circa 800 volontari di associazioni, società sportive e attività che hanno deciso di offrire il loro supporto all’Amministrazione e agli uomini della Protezione Civile.

“Da questa mattina all’alba sono partite le operazioni di smistamento di tutte le mascherine e degli indirizzari, poi consegnati alle associazioni che ci hanno dato la loro disponibilità per la distribuzione – ha confermato l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini – È un impegno significativo, è stata messa in piedi una macchina organizzativa complessa per riuscire a raggiungere i 120mila nuclei familiari che entro giovedì riceveranno i dispositivi di protezione. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato”.

“Vorrei soffermarmi sul concetto di distanza sociale, un termine che non condivido – ha aggiunto l’assessore alla Città sostenibile, Massimiliano De Martin – preferirei invece parlare di distanza fisica proprio per sottolineare, invece, la vicinanza sociale che c’è stata in tutti questi mesi. Ciò che sta accadendo oggi, e in questi giorni, ne è una dimostrazione: se ci fosse una distanza sociale non potremmo avere una grande e massiccia presenza di volontari come quella che ci sta sostenendo. Il nostro popolo ha sempre dimostrato solidarietà, è capace di stare vicino a chi ha bisogno e continueremo ad andare avanti su questa strada”.

Sono 12 i mezzi della Protezione Civile metropolitana utilizzati per la distribuzione del materiale via terra, circa 50 i volontari che oggi sono entrati in azione tra centro storico, isole e terraferma. Durante le operazioni di consegna il personale incaricato sarà riconoscibile attraverso un apposito badge con il logo del Comune. I volontari suoneranno ai campanelli e lasceranno il pacchettino sulla cassetta della posta o sulla soglia, tenendosi a debita distanza, senza entrare in casa, nel rispetto della norma.