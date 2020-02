A Ca’ Farsetti consegnati buoni per 10mila euro totali ai Giovanissimi della Regata Storica 2019

I 20 regatanti della categoria Giovanissimi della Regata Storica 2019 hanno partecipato questa sera a Ca’ Farsetti all’estrazione di venti buoni da 500 euro, per un totale di 10.000 euro, messi a disposizione da Vela per acquisto di forcole e remi in quattro botteghe di remer veneziane.

All’estrazione erano presenti anche il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, il presidente Associazione Regatanti Claudio Carrettin e il direttore eventi e comunicazione Vela Spa Fabrizio D’Oria.

L’occasione è stata utile per un incontro della categoria per discutere proposte di innovazione e miglioramento delle Regate, con l’impegno a proporre una regata speciale in occasione del Salone Nautico in programma dal 3 al 7 giugno 2020.