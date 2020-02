A Verona il mondiale WBA di pugilato pesi leggeri. Ass. Rando: “Evento sportivo fra i più importanti del 2020”

“Con l’appuntamento di pugilato valido per il titolo mondiale, in programma a marzo, arriva a Verona la grande boxe – dichiara l’assessore allo Sport Filippo Rando –. Una sfida di questo livello mancava in Italia da almeno 10 anni e a Verona non era mai avvenuta. Questa manifestazione rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti del 2020. Mai nella nostra città si erano incontrati pugili di questa levatura, sarà un evento dal grandissimo impatto sportivo e mediatico, frutto di un grande lavoro di squadra fatto in questi mesi”.