A22, lettera della Commissione europea sulla concessione. Sboarina. “Forse non si è capito cosa c’è in ballo. Per primo D’Arienzo si informi con gli amministratori del PD”

Sindaco Federico Sboarina: “Come sempre il mio commento definitivo lo riservo dopo che avrò letto le carte. Intanto, però, il primo dubbio che mi viene è che forse la Commissione Europea non ha ben capito di cosa stiamo parlando. Per i territori attraversati dall’autostrada del Brennero quello che che conta è il traguardo che, per noi sindaci della tratta a sud, significa investimenti e l’avvio del piano di opere pubbliche di cui si parla da tempo. Non credo che questo sia immediatamente raggiungibile attraverso il percorso indicato dalla Commissione. A noi stanno a cuore i nostri territori, chi amministra lo sa, per questo ho fatto la battaglia per la proroga della concessione autostradale perché lo considero il percorso che possa garantire l’obiettivo. E non sono il solo a pensarla così. infatti al senatore Pd D’Arienzo rispondo che ancora una volta dimostra di stare dalla parte dei burocrati e non da quella della gente, oltre al fatto che dentro al suo partito non tutti gli amministratori la pensano come lui. Si informi con gli enti locali attraversati a sud e governati dal Pd, vedrà che la sua posizione centralista non è così condivisa”.