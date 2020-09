Ackermann ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico ed è la prima la Maglia Azzurra della corsa

Il corridore tedesco Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico EOLO, 133 km con partenza e arrivo da Lido di Camaiore.

Sul traguardo ha preceduto Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) e Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling). Grazie a questo risultato Pascal Ackermann veste la prima Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

RISULTATO FINALE

1 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) – 133 km in 2h57’55”, media 44.852 km/h

2 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) s.t.

3 – Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling)​ s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

2 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) a 4″

3 – Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling) a 6″

LE MAGLIE

Maglia Azzurra , leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Gazprom – Maglia Arancio , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Sportful – Maglia Verde , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Nathan Haas (Cofidis)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Sara – Szymon Sajnok (CCC Team)

Il vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra, Pascal Ackermann, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È stata una vittoria incredibile in una prima tappa di una corsa bellissima. Grazie a tutta la squadra che ha lavorato per me, sono molto felice. Ho fatto una buona volata, ho vinto sopratutto grazie al colpo di reni finale ”.