Aeronautica Militare: al via un’iniziativa editoriale per festeggiare i 100 anni della costituzione

Nel frattempo continua senza sosta l’impegno al servizio della comunità.

Il conto alla rovescia è già iniziato. Mancano ormai poco meno di 1000 giorni alle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare (AM), che ricorrerà ufficialmente il 28 marzo 2023, e l’orologio virtuale presente sul sito ufficiale della Forza Armata sta segnando l’avvicinamento a questa storica ricorrenza che sarà accompagnata da una serie di speciali iniziative come si conviene ad un anniversario giubilare. Tra queste un’iniziativa editoriale finalizzata alla pubblicazione di opere di carattere storico che analizzino le vicende della Regia Aeronautica e dell’Aeronautica Militare in rapporto sia con gli avvenimenti della storia nazionale sia con l’evoluzione globale dell’aviazione militare in questi cento anni.

”Call for Papers” è l’appello che l’AM rivolge a tutti i cittadini che desiderino cimentarsi in progetti editoriali originali nei contenuti impostati con rigore storiografico. “La NATO e gli anni della Guerra Fredda”, “Le operazioni fuori dai confini nazionali, a cominciare dalla missione ONU in Congo” sono solamente alcuni dei numerosi temi indicati dallo Stato Maggiore dell’AM. Per saperne di più basterà collegarsi al sito istituzionale dell’AM all’indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it e accedere all’apposita sezione.

Quasi cento anni di storia sono stati caratterizzati da impegni e sfide cui l’Aeronautica Militare ha sempre risposto con assoluto spirito di servizio verso la collettività. L’esempio più recente è quello dell’emergenza COVID-19, nel corso della quale la Forza Armata ha messo in campo molte delle sue capacità peculiari, come il trasporto di pazienti in alto bio-contenimento e l’impiego di personale altamente specializzato ovvero medici, infermieri, ingegneri ed esperti di logistica.

Ieri come oggi, l’Aeronautica Militare è impegnata costantemente al servizio del Paese, giorno e notte, per assolvere i tanti compiti assegnati alla Forza Armata, che vanno dalla difesa dei cieli italiani e della NATO a una molteplicità di servizi a favore della collettività, tra cui la ricerca e il soccorso aereo, il trasporto di persone in imminente pericolo di vita, il servizio meteorologico, il controllo del traffico aereo.

di Francesco De Simone