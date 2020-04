Agenda digitale. 500 mila euro di incentivi al lavoro agile nei comuni. Forcolin, “Un supporto concreto ai piccoli enti per superare l’emergenza e sostenere cambio e modo di lavorare”

Venezia, 15 aprile 2020

“La Regione ha deciso di destinare 500.000 euro per sostenere lavoro agile nei Comuni del Veneto, in particolare le piccole realtà. Stiamo collaborando con ANCI Veneto per definire i criteri e le modalità di erogazione di tali contributi che rappresentano un’occasione di rilancio e innovazione dei servizi pubblici. Anche questa è una dimostrazione concreta di quanto Regione del Veneto voglia cogliere l’occasione data dall’emergenza Covid-19 non solo per continuare a garantire i servizi, ma per innovare il metodo di lavoro negli enti locali, sfruttando al meglio quanto offrono le tecnologie”.

Questo quanto ha spiegato questa mattina il Vicepresidente della Regione del Veneto Gianluca Forcolin, intervenendo in apertura del webinar promosso dalla Direzione regionale ICT e Agenda Digitale in collaborazione con ANCI Veneto che ha visto collegati oltre 200 dipendenti di Comuni veneti, impegnati ad apprendere metodi e strumenti dello smart working.

“Sono due anni che Regione del Veneto sperimenta lo smart working, anche confrontandosi a livello nazionale con altre regioni – commenta ancora Forcolin – grazie a questa esperienza insieme all’adozione di una piattaforma di servizi cloud è diventata un riferimento per tutta la PA. Lo dimostra il fatto che il Ministero per la Pubblica Amministrazione indica nella Regione del Veneto il modello da imitare, la buona pratica che oramai tutti indicano come esempio su scala nazionale”.

I dipendenti della Regione in smart working sono circa 2.500, di questi moltissimi – più di 2.000 – usano gli applicativi regionali da remoto come la contabilità, il protocollo, tributi, e altri servizi regionali come se fossero in ufficio. Solo nell’arco dell’ultima settimana sono state realizzate oltre 3.500 videoconferenze attraverso la piattaforma cloud messa a disposizione dei dipendenti. Infine è stato costituito un tavolo di lavoro multidisciplinare che continua a studiare e ottimizzare il modello di smart working regionale, che sarà il riferimento per i Comuni veneti nel proseguimento delle attività avviate nel webinar di oggi.