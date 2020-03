Aggiornamento Coronavirus: 29 casi nuovi in Veneto negli ultimi due giorni. In tutto sono 488 casi positivi

VENEZIA, 6 MAR – Sono saliti a 488 i casi positivi al Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione sottolineando che sono 29 i nuovi casi. Il numero dei decessi è salito a 12.

Un paziente è infatti morto nelle ultime ore all’ospedale di Treviso. Tra i 29 nuovi casi, 12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia, 3 Vicenza e per 2 è in corso l’assegnazione. 27 sono i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al precedente report.