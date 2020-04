Aggiornamento Coronavirus: in Veneto 251 positivi in più solo stamattina, ma calano i decessi

VENEZIA, 1 APR – Crescono solo stamattina di 251 casi i positivi al Sars-Covid2 in Veneto, raggiungendo la quota di 9.625 da inizio dell’epidemia. Ma rallenta la curva dei decessi (+8), e si attenua la pressione per i ricoveri in area non critica (-14) e nelle rianimazioni (-2). Lo spiega il bollettino della Regione Veneto.

I casi attualmente positivi (dato depurato da decessi e negativizzati) sono 8.543, quelli dei negativizzati virologici 592. I deceduti sono 473 – che salgono a 499 nel cumulativo con le persone morte anche in strutture extraospedaliere – Torna a salire, infine, il numero dei soggetti in isolamento, 20.275.

Fonte: ANSA.