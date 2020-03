Aggiornamento Coronavirus: in Veneto 264 casi positivi in più rispetto a ieri pomeriggio. 1.937 casi in totale

VENEZIA, 14 MAR – Sono saliti a 1.937 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 264 contagi rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio. I deceduti sono ora 55 (+5), i pazienti in terapia intensiva 119.Il maggior numero di nuovi casi riguarda Padova (+79), seguita da Treviso (38), Verona (36), Venezia (26), Vicenza (21), Belluno (12), Rovigo (11), tre pazienti appartengono ad aree fuori Veneto e per 38 è in corso l’assegnazione dell’area provinciale di competenza. Non vi sono nuovi casi positivi a Vo’.