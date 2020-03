VENEZIA, 18 MAR – Sono saliti a 3.214 i casi di positività al Coronavirus in Veneto, con un ‘salto’ di 291 rispetto al report del pomeriggio di ieri. Lo riporta il bollettino diffuso dalla Regione.

Sono cinque i nuovi decessi, che portano il totale a 94. I ricoverati sono 646 (+53), quelli in terapia intensiva sono 195 (+18), i dimessi 167. Infine, 9.419 persone sono state poste in isolamento, tra contagiati e contatti diretti.

