Aggiornamento Coronavirus: in Veneto 310 casi in più rispetto a ieri. In provincia di Verona il maggior numero di nuovi casi

VENEZIA, 24 MAR – Il Veneto sfiora 6.000 contagiati da Coronavirus, arrivando a 5.948 casi registrati stamani dal bollettino regionale, 310 in più rispetto al pomeriggio di ieri.

Sono 16.220 le persone in isolamento, dato che comprende contagiati e contatti. I ricoverati non gravi sono 1.318, 13 in più dal pomeriggio di ieri; quelli in terapia intensiva sono 304, dieci in più. I dimessi sono 381, 216 i deceduti (+6).

Resta fermo il focolaio di Vo’ Euganeo, mentre il maggior numero di casi si registra in provincia di Verona, +81 rispetto a ieri.

Fonte: ANSA.