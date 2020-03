Aggiornamento Coronavirus: in Veneto 8.724 casi, 11 morti nella notte

VENEZIA, 30 MAR – Sono 8.724 i casi di infezione da SARS-CoV-2 in Veneto registrati fino a stamani in Veneto, secondo il bollettino regionale diffuso da Azienda Zero.

Rispetto al pomeriggio di ieri si contano 215 contagiati in più; il maggior numero (2.103) è in provincia di Padova, tranne il focolaio di Vo’ rimasto invariato.

In isolamento domiciliare – che comprende contagiati e contatti – ci sono 19.895 persone, in diminuzione rispetto alle 20 mila registrate ieri. Sono 1.633 (+16) i pazienti ricoverati in area ‘non critica’, ma scendono a 356 (-4) quelli in terapia intensiva. I dimessi sono 747, i deceduti 413, +11 rispetto a ieri pomeriggio.

Fonte: ANSA.