Aggiornamento Coronavirus: in Veneto si impennano i positivi (+389) rispetto a ieri pomeriggio

VENEZIA, 8 APR – Si impenna il numero di nuovi casi di Coronavirus in Veneto, con 389 positivi in più rispetto a ieri pomeriggio, anche se diminuiscono i ricoveri non critici e quelli in terapia intensiva. Lo riferisce il bollettino regionale di stamani.

I contagiati dall’inizio dell’epidemia in regione sono 12.410, quelli attualmente positivi sono 10.170. I deceduti sono in totale 736, di cui negli ospedali 666, 10 in più rispetto al pomeriggio di ieri. In isolamento – contagiati e loro contatti – vi sono 18.886 persone.

I ricoverati in area non critica sono 1.554, 4 in meno di ieri, e in terapia intensiva 285 (-4); i dimessi sono 1.349.

Infine, nelle strutture di comunità vi sono 149 pazienti (+1), mentre sono stati 34 i dimessi e 9 i decessi.

Fonte: ANSA.