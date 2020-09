Aggressione di ieri in zona Mercato nuovo: dura condanna da parte del sindaco

Solidarietà all’anziano colpito e complimenti alle forze dell’ordine per il pronto intervento

Dura condanna da parte del primo cittadino di Vicenza con riferimento all’episodio avvenuto ieri in zona Mercato nuovo dove un giovane di 25 anni ha aggredito un anziano di 73 anni, intervenuto con l’intento di sedare una violenta discussione tra il ragazzo e la sua fidanzata.

“Un episodio assolutamente da condannare – dichiara il sindaco – che vede protagonista in negativo una persona già conosciuta dalle Forze dell’ordine per vari reati. Voglio esprimere solidarietà all’anziano picchiato e mi auguro possa guarire al più presto. Mi congratulo con gli uomini della Polizia di stato che sono prontamente intervenuti individuando e arrestando l’aggressore. Episodi come questo confermano che qualcosa non va da un punto di vista giudiziario e sulla certezza della pena”.