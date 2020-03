Agricoltura: Assessore Pan, “UE ascolta richieste del Veneto per emergenza Coronavirus”. Arriva proroga domande Pac

“Una buona notizia dalla Commissione Ue. Come richiesto dalla Regione Veneto, l’Unione europea concede agli Stati membri la proroga del termine per la presentazione delle domande dei pagamenti Pac a fronte della crisi senza precedenti legata all’epidemia di Coronavirus e alla difficile situazione nell’Unione Europea”. Così l’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan commenta la nota appena pervenuta dall’esecutivo Ue.

La Commissione ha deciso di autorizzare il prolungamento di un mese il termine entro il quale agli agricoltori potranno presentare richiesta per i pagamenti diretti e di determinati pagamenti a titolo per lo sviluppo rurale. Questa estensione – specifica la nota dell’esecutivo Ue – sara’ possibile per tutti gli agricoltori ammissibili in tutti gli Stati membri. La nuova scadenza per le domande sara’ ora il 15 giugno 2020, anziche’ il 15 maggio.

Ogni anno gli agricoltori europei presentano le domande di sostegno al reddito nell’ambito della politica agricola comune, dopodiche’ le autorita’ nazionali elaborano le richieste ed eseguono i controlli necessari. I pagamenti della Pac vengono quindi distribuiti a livello nazionale o regionale e rimborsati dalla Commissione europea attraverso il bilancio Ue.

“In questo momento difficile era indispensabile dare agli agricoltori maggior flessibilità per la compilazione delle domande Pac – chiude l’assessore Pan – concedendo un orizzonte temporale più ampio per espletare gli adempimenti burocratici necessari”.