Agricoltura e solidarietà: il 22 dicembre a Garda sostegno a Telethon con i giovani di Coldiretti Verona

Giornata di solidarietà per Telethon organizzata dai giovani imprenditori agricoli di Coldiretti Verona domenica 22 dicembre dalle ore 9 alle 18 a Garda. Si rinnova anche quest’anno il sostegno insieme all’UILDM, Unione Italiana Distrofia Muscolare, per finanziare la ricerca e la lotta contro tutte le malattie genetiche con uno stand di Campagna Amica, all’interno del mercatino di Natale Gardesano sul lungo lago Regina Adelaide (Loc. Borgo). Ai sostenitori saranno offerti prodotti a km zero come marmellate, riso, vino, verdura e frutta fresca di stagione. In cambio di donazioni a offerta libera, i giovani imprenditori agricoli offriranno prodotti del territorio e vino brulè.

Lo scorso anno la raccolta di 2.160 euro è stata da record: un impegno generoso da parte dei visitatori dello stand, ma anche delle oltre quaranta imprese agricole di tutto il territorio veronese che hanno donato i loro prodotti.

“È sempre una soddisfazione partecipare a questa iniziativa che è diventata una tradizione per i giovani imprenditori agricoli di Coldiretti – precisa Alex Vantini, delegato di Coldiretti Giovani Impresa di Verona – E’ un’occasione per fare del bene e per metterci al servizio della collettività, attraverso il sostegno alla ricerca scientifica. Diventa anche un momento di incontro con tante persone che si informano sui prodotti locali e sull’agricoltura del territorio”.