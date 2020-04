Agricoltura: formazione a distanza per il PSR 2014-2020

Venezia, 7 aprile 2020

Anche i corsi di formazione finanziati dal Programma di sviluppo rurale del Veneto si adeguano alle misure di contenimento e restrizione nazionali e regionali in vigore per il contrasto al Coronavirus. La Giunta regionale ha autorizzato le modalità di formazione a distanza per i corsi ancora aperti o legati agli ultimi progetti formativi del Psr 2014-2020 ancora in fase di attuazione. Si tratta dei corsi di formazione rivolti agli imprenditori agricoli e ai nuovi giovani agricoltori, dei corsi proposti dai Gruppo operativi o dai GAL, nonché dei corsi di formazione realizzati da Veneto Agricoltura per i consulenti del Psr. È Avepa, l’agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, a verificare il rispetto delle condizioni previste per le attività online degli organismi di formazione, delle quali si potranno avvalere i corsisti, sia in forma individuale sia di gruppo, e ad accertare l’assolvimento degli impegni formativi.