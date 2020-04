AGSM vara agevolazioni per sostenere il tessuto economico e sociale veronese.

Verona, 15 aprile 2020 – Alla luce degli effetti economici e sociali derivanti dall’emergenza coronavirus, AGSM Energia ha disposto una serie di agevolazioni per sostenere nel modo più efficace possibile il tessuto sociale ed economico.

Le misure adottate sono rivolte a:

Attività economiche soggette a chiusura;

Persone fisiche over 65;

Persone fisiche che hanno perso il lavoro.

E’ prevista la rateizzazione delle fatture emesse dal 15 marzo al 30 maggio in 3 rate mensili, senza applicazione di interessi, per le persone che hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 maggio e per le attività economiche soggette a chiusura in conseguenza del lockdown con un importo annuo di bollette (imponibile + IVA) inferiore a 25.000 euro.

Per gli over 65 che pagano attraverso bollettino postale e sono impossibilitati a recarsi in posta a pagare le bollette, è previsto il posticipo della data di scadenza delle bollette al 15 giugno, senza applicazione di interessi.

Per poter beneficiare delle misure previste, il cliente, attraverso il sito di AGSM Energia, dovrà specificare per quali fatture intende richiedere le agevolazioni, evidenziando la propria condizione. Sulla base di ciò, AGSM Energia valuterà nel merito caso per caso l’effettiva possibilità di erogazione.

Le agevolazioni previste sono rivolte alle forniture con contratto AGSM Energia su libero mercato.

“Le agevolazioni annunciate oggi – sottolinea il Presidente di AGSM Energia Mario Faccioli – rappresentano un primo passo importante per mitigare nell’immediato l’impatto dell’emergenza, consapevoli della gravità della situazione economica e sociale in corso”.