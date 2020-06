Air Dolomiti ricomincia a volare da Verona con il collegamento per Francoforte

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, annuncia la ripresa dei voli

dall’aeroporto di Verona con i collegamenti per l’hub di Francoforte.

A partire dal 18 giugno la Compagnia connette l’aeroporto tedesco proponendo quattro

frequenze settimanali come segue: giovedì, venerdì e sabato con partenza alle ore 10:05 e

arrivo a Francoforte alle ore 11:30 e domenica alle ore 17:00 con atterraggio alle 18:25.

“Tra pochi giorni torniamo a volare sulla Germania ricominciando con le operazioni di

nutrimento degli hub tedeschi, da sempre nostro core business. Da Verona ripartiamo con le

frequenze su Francoforte, preziosa destinazione per l’utenza veronese e per tutta la

catchment area che necessita di tali collegamenti per proseguire il proprio volo verso altre

destinazioni. Mi auguro che le frequenze proposte possano venire incontro alle esigenze dei

nostri passeggeri. La collaborazione con il Catullo è stata preziosa in questi mesi e ora siamo

tutti pronti a ripartire.” Afferma Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti.

“La ripresa al Catullo dei voli della compagnia Air Dolomiti, con la quale da anni abbiamo

instaurato un rapporto di intensa collaborazione, costituisce un tassello importante del

complessivo recupero della rete dei voli del nostro aeroporto. Il mercato di lingua tedesca

alimenta in Veneto il 55% delle presenze turistiche, che attraverso il volo da Francoforte

possono quindi tornare a raggiungere la nostra regione. Ugualmente, la linea sul grande hub

tedesco garantisce al nostro territorio coincidenze con il resto del mondo.” Dichiara Paolo

Arena, Presidente di Catullo.

Tutte le informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.airdolomiti.it e sulle

pagine social della Compagnia.

#BackInTheSkyTogether