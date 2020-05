Aispis/Rete integrata di professionisti contro la violenza

Contro la violenza di genere e non solo l’Aispis interviene con la Rete integrata dei suoi professionisti.

L’Accademia Italiana delle Scienze di polizia investigativa e scientifica si contraddistingue per un’altra delle sue iniziative. Dopo aver ricevuto il plauso del Ministero della Difesa per il lavoro svolto a supporto delle forze armate e per le attività poste in essere, forte del supporto e della disponibilità dei professionisti in campo psicologico e legale ha attivato il supporto a distanza anche per problematiche legate alla violenza genere. “Mai abbassare la guardia difronte alla violenza” dichiara la Presidente Antonella Cortese che prosegue “é necessario rafforzare la rete di supporto alle donne che non devono sentirsi sole”. L’iniziativa é supportata dall’Osservatorio Nazionale Bullismo e Cyberbullismo con la Presidente Stefania D’Oronzo e Francesca Beneduce Presidente dell’ormai noto Osservatorio Nazionale per i diritti e la salute dei militari e delle forze dell’ordine “le donne devono inziare a denunciare, i casi registrati di violenza sono aumentati ma le denunce hanno subito un calo notevole. Per denunciare, una donna deve vedere di fronte a sé un’alternativa, una via d’uscita perché sono molteplici le problematiche su cui riflettere” conclude Beneduce

Per contatti si puó inviare una mail a

segreteria@aispis.org

Vice Presidente AISPIS | Antonella Cortese