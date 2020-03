Al 3° Stormo incontro con la Protezione Ambientale Civile di Bussolengo (VR)

Momento di condivisione di esperienze nel settore della decontaminazione/disinfezione

Nella mattinata di venerdì 27 marzo, una rappresentanza della Protezione Ambientale Civile di Bussolengo (VR), guidata dal suo Presidente, Ivano Zamboni, ha incontrato il personale del Nucleo Disinfettori e CBRN (Chimico, Batteriologico, Radiologico, Nucleare) del 3° Stormo, specializzato nel settore della decontaminazione e disinfezione, per un fondamentale momento di condivisione di esperienze e buone pratiche in un ambito che, nelle operazioni di contrasto all’emergenza COVID-19, ha assunto una valenza strategica di primissimo piano.

A sottolineare l’importanza dell’incontro anche la presenza del primo cittadino di Bussolengo, Roberto Brizzi, che è stato accolto dal Comandante del 3° Stormo, Colonnello Francesco De Simone. L’assenza di strette di mano e la barriera creata dalla prescritta distanza tra le persone e dai dispositivi di protezione individuale indossati hanno reso inusuale il rituale scambio di crest e gagliardetto, gesto che pertanto ha assunto un valore simbolico ancora più elevato per dimostrare la propensione reciproca alla massima collaborazione tra due attori istituzionali impegnati, con ruoli e in ambiti diversi, nello sforzo comune di attenuare gli effetti negativi della pandemia in corso.

La prossimità territoriale con l’unico Reparto dell’Aeronautica Militare dotato di capacità DECON ha indotto il Presidente Zamboni ad avanzare la richiesta di poter incontrare gli specialisti della base di Villafranca per comparare strumenti a disposizione e procedure di impiego al fine di aumentare efficacia e tempestività negli interventi di sanificazione di tende, ambulanze e aree contaminate dei pronto soccorso. In tali operazioni, infatti, la Protezione Ambientale Civile è sempre più frequentemente coinvolta da parte della Regione Veneto.

Il confronto tra gli esperti si è concretizzato nella dimostrazione, da una parte, dell’utilizzo degli apparati usati dallo Stormo nelle recenti operazioni di decontaminazione negli aeroporti di Pratica di Mare e di Cervia, e, dall’altra, delle potenzialità dei generatori di ozono professionali, riconosciuti come eccellenti sterilizzatori ambientali. Domande e approfondimenti su aspetti tecnici e procedurali hanno reso l’incontro estremamente proficuo.