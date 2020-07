Al Giro d’Italia c’è anche Chef Sagan

DALLA PINACOTECA DI BRERA ALLA SCALA PASSANDO PER LA MODA E LA BUONA CUCINA

Dopo anni di studio e preparazione sulle eccellenze e talenti italiani universalmente riconosciuti, finalmente Peter Sagan è pronto per dimostrare quanto sia diventato esperto di Italia: Arte, Musica, Cucina, Moda. Un viaggio nel cuore dei punti di forza del Bel Paese, dando visibilità a luoghi e talenti italiani, dalla Pinacoteca di Brera, al Teatro alla Scala, passando per l’atelier Ermenegildo Zegna, e la tradizione culinaria.

SECONDA PUNTATA: SAGAN IN CUCINA

In una tipica Taverna italiana Peter cucina e dà suggerimenti ai suoi assistenti.

Le persone mangiano un tipico pasto italiano e ne sono entusiaste. È così ben preparato e la salsa è così deliziosa. Di sicuro, c’è un grande chef italiano in cucina.