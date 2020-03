Al via i lavori di riqualificazione del quartiere Aretusa, a Mestre. L’assessore ai Lavori pubblici: “Un progetto che andrà a dare risposte concrete alle richieste dei cittadini”.

“Dopo aver ascoltato in più occasioni le richieste da parte dei cittadini del comitato di viale San Marco e aver trovato le risorse necessarie all’interno del bilancio comunale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici – oggi abbiamo dato avvio a importanti interventi in uno dei quartieri di Mestre. Si tratta di lavori importanti dal momento che, oltre alla messa in sicurezza dei marciapiedi tra via Molmenti e via Romanin, questa sarà anche l’occasione per l’abbattimento di barriere architettoniche e per l’installazione di nuovi punti luce sia all’esterno, sia all’interno del portico e sul perimetro dell’area verde. L’intervento – conclude l’assessore – prevede inoltre l’installazione di nuove opere di arredo urbano, la riasfaltatura della sede stradale e dei marciapiedi di via Lorenzetti e di via Romanin, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per la delimitazione degli stalli auto sull’area carrabile limitrofa alla piazzetta”.