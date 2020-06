Nulla la può fermare, nemmeno la pandemia e così è pronta al via la “307^ Antica Fiera dei SS Pietro e Paolo – Fiera del territorio”. I motori (delle giostre) in realtà sono già stati accesi lo scorso 20 giugno ma la partenza ufficiale delle manifestazioni, che saranno fatte tutte all’interno del castello, è fissata per venerdì 26 giugno e dureranno sino al 29 giugno; “el giorno de San Piero”. L’apertura del castello al pubblico sarà dalle 19,00 alle 01’00 ed all’interno delle mura si potrà visitare, ed interagire, con: l’esposizione dei trattori d’epoca; la mostra di animali da cortile (in collaborazione co Naturilandia); i cavalli del Bega’s Ranch A.S.D. messi a disposizione di grandi e piccini per il “battesimo della sella”. Saranno ovviamente in funzione numerosi stand enogastronomici ed inoltre, dalle 20,30 alle 22,30, ogni sera si alterneranno artigiani locali che mostreranno al pubblico i metodi di realizzazione dei loro prodotti; Venerdì toccherà alle pastaie del tortellino; Sabato la Pasticceria Molinari spiegherà i segreti della sfogliatina e Domenica, il panificio De Bortoli, quelli del pane e delle focacce. Tutto questo ma non solo. A cura della compagnia La Ginestra sarà allestito un “villaggio medievale” con esposizione di equipaggiamento militare e didattica di arti e mestieri d’epoca. Lo spazio dedicato ai più piccoli sarà a cura di Ludobus con i suoi giochi in legno e non mancheranno di certo le esibizioni degli artisti di strada. Quasi dimenticavo; per accedere al castello sarà necessario indossare la mascherina. Tutto è pronto e programmato con cura sanificazioni comprese, e “par el tempo speremo en San Piero parchè comunque i la ciama l’è sempe la so sagra.

Rico Bresaola