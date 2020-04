Al via la Commissione consiliare temporanea “Emergenza Coronavirus”

Come votato dal consiglio comunale giovedì scorso nella mozione “Un Bilancio per Verona e i Veronesi” presentata dal sottoscritto, è stata istituita dalla Conferenza dei Capigruppo la Commissione Consiliare Temporanea “Emergenza coronavirus”.

La commissione composta da un/una rappresentante per ogni gruppo consiliare avrà il compito di favorire l’adozione di tutti i provvedimenti utili a superare questa emergenza e avrà il compito di audire rappresentanti delle categorie economiche produttive e sociali di Verona.

Vi è stata anche da parte dell’assessore alla mobilità Luca Zanotto una disponibilità ad attivare una Commissione Consiliare sulla “mobilità cittadina green”.

Noi riteniamo che vada ripensata la mobilità a Verona post COVID-19, evitando che l’auto, le moto e gli scooter, siano per i cittadini la soluzione più sicura per proteggersi dal virus e per spostarsi dentro e fuori l’area urbana. Servono mezzi pubblici più sicuri attraverso monitoraggi, controlli e tornelli per contingentare gli ingressi e garantire le distanze di sicurezza, e prevedendo più risorse per realizzare tutto ciò. Più bici e nuove ciclabili replicando, ad esempio, il modello vincente della Bicipolitana di Pesaro e le esperienze che arrivano da diverse città del mondo. È poi prevedendo, tra le altre misure, il rafforzamento della sharing mobility – auto soprattutto elettriche, bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini – attraverso accordi con le imprese per avere più mezzi in città e in più quartieri a costi molto più contenuti; invitando i cittadini a rottamare l’auto e scegliendo la mobilità sostenibile e i bonus green. Ed infine incentivando sempre di più lo smart working, avviando un dialogo con il Governo per prevedere dei vantaggi fiscali per le aziende e i lavoratori che decidono di puntare su lavoro agile e sul mobility management di comunità.

Occorre intervenire subito su quelle misure che hanno una valenza sanitaria e ambientale e che possono dare delle risposte alle regole imposte dal Covid19. Con queste misure i lavoratori, gli studenti e le famiglie potranno muoversi da subito in maggiore sicurezza e libertà contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra e rendendo più sicura e più sana la nostra città.

Michele Bertucco, consigliere comunale Verona e Sinistra in Comune