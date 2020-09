Al via sabato “Il mondo in una perla”, quarta edizione di “The Venice Glass Week”

“Il mondo in una perla” è il titolo delle iniziative che il Comune di Venezia in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia ha presentato questa mattina a Palazzo Franchetti, per la quarta edizione di “The Venice Glass Week”, che si terrà dal 5 settembre al 4 ottobre.

Dal prodotto finito esposto nella mostra diffusa nel centro di Mestre, alla creazione dello stesso con il laboratorio dedicato a bambini e adulti organizzato a Forte Marghera, le iniziative in programma vogliono raccontare l’antica tradizione muranese delle conterie, perle in vetro che le impiraresse utilizzavano per creare piccoli monili, a 360 gradi: la loro storia viene raccontata in una mostra di fotografie dal Novecento ad oggi, mentre le prospettive future saranno discusse tra studiosi e artigiani del vetro al Padiglione Venezia della Biennale. Sarà poi dedicata una giornata alla memoria di questa arte locale, con l’intitolazione di calli e campi muranesi dell’area Ex Conterie: un modo per omaggiare le tante figure, in particolare femminili, che furono fondamentali per la sopravvivenza di questo settore della lavorazione del vetro.

Di seguito il programma:

• Perlere e Impiraresse – Immagini storiche per raccontare un’arte

Mostra fotografica presso Biblioteca Civica VEZ di Mestre, per raccontare dal Novecento ad oggi l’evoluzione dell’arte delle perle di vetro.

Evento in collaborazione con MUVE-Fondazione Musei Civici di Venezia e Biblioteca Civica di Mestre VEZ.

Biblioteca Civica di Mestre

Dal 5 settembre al 4 ottobre

Opening event sabato 5 settembre ore 11.00

• Perle in Vetrina – Mostra diffusa di collane in vetro nei negozi del Centro di Mestre

Percorso di visita che si snoda tra 15 negozi del centro di Mestre che ospiteranno nelle loro vetrine, l’esposizione di collane in perle di vetro create da importanti artigiani e designer contemporanei.

Iniziativa in in collaborazione con MUVE – Fondazione Musei Civici di Venezia e Mestre Shopping District.

dal 5 settembre al 4 ottobre

• Ieri.Oggi.Domani. – Conversazioni intorno alle perle

Un’attiva comunità di perleri e impiraresse s’incontra nel nome di un’antichissima tradizione ancor oggi viva.

Evento inserito nel calendario delle aperture straordinarie del Padiglione Venezia della Biennale, promosse dal Comune di Venezia e organizzate da Fondaco Italia.

Giardini della Biennale-Padiglione Venezia

Sabato 12 settembre ore 12.

• Forte de le Impiraresse – Laboratori didattici per adulti e bambini

Luisa Conventi e le sue collaboratrici, eredi contemporanee della tradizione delle impiraresse, insegneranno ad adulti e bambini come realizzare collane, orecchini, bracciali e altri piccoli oggetti di moda, nel laboratorio organizzato a Forte Marghera in due giornate separate.

In collaborazione con MUVE-Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Forte Marghera, Comitato per la salvaguardia dell’Arte delle Perle in Vetro Veneziane e Ditta “Gioia” di Luisa Conventi.

La prenotazione per partecipare ai laboratori si potrà effettuare dal 4 settembre sul sito della Fondazione Musei Civici di Venezia www.visitmuve.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Forte Marghera

venerdì 11 settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 laboratori dedicati ai bambini.

domenica 13 settembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 laboratori dedicati agli adulti.

• Il Vetro e la Memoria – Dedica toponomastica in onore all’arte del vetro

Cerimonia di intitolazione di 7 luoghi dedicati all’arte del vetro e a figure che ne hanno contribuito alla fortuna, anche nel mondo, e a vari momenti della sua lavorazione

Area ex Conterie- Murano

lunedì 14 settembre ore 10.30.

L’evento sarà presenziato da Paola Mar, Assessore al Turismo, Decentramento e Toponomastica del Comune di Venezia.

Il programma completo si può consultare su https://www. theveniceglassweek.com/