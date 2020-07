Alla Fenice riprende la stagione concertistica di Musikàmera. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore Mar

L’assessore al Turismo, Paola Mar, ha preso parte questa sera nella sala grande del teatro La Fenice alla rassegna Musikàmera. La manifestazione, che riprende dal vivo dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid-19, ha proposto un concerto della violinista Anna Tifu e del pianista Marco Shirru con l’esecuzione di quattro brani di Chausson, Schumann, Ravel, Pablo de Sarasate.

Nel ringraziare la presidente di Musikàmera, Sonia Guetta Finzi, e il sovrintendente del teatro, Fortunato Ortombina, per gli sforzi fatti, l’assessore ha sottolineato come “la cultura sia un cardine della nostra società, da cui potrà ripartire anche il turismo, un turismo che si inserisca in modo equilibrato nella vita della città. I nostri volti – ha aggiunto – potranno anche essere essere coperti dalla mascherina, ma i nostri occhi sono sorridenti per l’emozione di ritrovarsi insieme e ascoltare un linguaggio universale come quello della musica”.

Il concerto è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Teatro la Fenice.