All’Istituto salesiano San Marco l’assessore Mar alla cerimonia di consegna degli attestati di qualifica 2018-2019 del Centro di formazione professionale e delle borse di studio 2019-2020

Si è svolta questa mattina all’Istituto salesiano San Marco alla Gazzera, in occasione della festa del fondatore dell’ordine religioso, San Giovanni Bosco, la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica 2018-2019 del Centro di formazione professionale e delle borse di studio 2019-2020. All’appuntamento, al quale hanno partecipato gli oltre 700 studenti che frequentano l’istituto scolastico, sono intervenute, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore al Turismo, Paola Mar, e la consigliera della Municipalità di Chirignago Zelarino Luisa Rampazzo, accolte dal direttore dell’Istituto, don Claudio Parolin. Tra gli ospiti intervenuti, che hanno consegnato le 28 borse di studio per un valore complessivo di oltre 13mila e 700 euro, il maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Lamberto Stanchi, il presidente di Ebav Veneto Rinaldo Pellizzari, il direttore di Enipg, Savio Martinico, e il responsabile della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto, Nicola Boscarato.

“Dalla buona o cattiva educazione della gioventù – ha esordito Mar citando don Bosco – dipende un buon o triste avvenire della società”. “Per voi è arrivato il momento – ha poi proseguito l’assessore rivolgendosi agli studenti presenti – di assumervi le vostre responsabilità, perché per cambiare il mondo abbiamo bisogno di voi. Il vostro impegno quotidiano nello studio e nella formazione sono importanti per costruire un futuro migliore, non solo per voi stessi ma per tutta la società”.