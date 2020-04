Allo stadio ripartono i cantieri del filobus sotto l’egida della Repubblica Sociale Italiana: Questa è la Verona di Sboarina

Dopo 4 mesi di blocco totale, in gran parte estraneo alla vicenda Coronavirus, oggi, Sabato 25 Aprile, festa di Liberazione nazionale, sono ripartiti al quartiere Stadio i cantieri del filobus. Un gesto politico più che amministrativo che fa a braccetto con il tricolore con l’aquila nera della Repubblica Sociale Italiana che stamattina ha sventolato per qualche ora sullo Stadio Bentegodi prima di essere rimosso dalla Polizia, e con le dichiarazioni del Sindaco al termine delle celebrazioni in Piazza Bra in memoria ai caduti della lotta di Liberazione, tutte tese a sminuire queste morti e questa ricorrenza.

E’ la Verona di Sboarina: ideologica, inconcludente, incapace. Da mesi il quartiere Stadio è paralizzato da una viabilità stritolata dai cantieri del filobus che per mesi sono rimasti vuoti e inerti. Su Viale Palladio essi si mangiano una corsia per senso di marcia, causando chilometriche code soprattutto in contemporanea con le partite allo Stadio. E oggi, festa della Liberazione, il Sindaco e Amt mandano a lavorare gli operai? Prima dovrebbero dire come intendono giustificare i ritardi incolmabili che aveva accumulato già prima dell’emergenza Coronavirus, ritardi che hanno già fatto saltare il cronoprogramma concordato con lo Stato e che non fanno arrivare i soldi del finanziamento pubblico a Verona.

Presenteremo una interrogazione comunale per sapere chi ha permesso di issare la bandiera dell’Rsi sul Bentegodi e chiederemo conto al Sindaco delle squallide parole da lui pronunciate al termine della commemorazione di Piazza Bra, quando ha sostenuto che della corona deposta in memoria dei martiri della Liberazione lui ha toccato “soprattutto il nastro con la scritta Verona” negando così riconoscimento e dignità ai nostri caduti per la libertà. Frasi che richiedono un chiarimento e una netta presa di distanza da parte di tutti.

Federico Benini, consigliere comunale capogruppo

Gruppo consiliare Pd della Terza Circoscrizione