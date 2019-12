Altro che Romeo e Giulietta: Verona capitale di divorzi e separazioni

Verona città dell’amore, grazie a Romeo e Giulietta. Ma dietro allo stereotipo Shakespeariano si nasconde una realtà sorprendente: Verona città e il suo territorio sono da anni la capitale del Veneto dei divorziati e separati. E così in molti si affidano alle cure legali degli esperti in materia di separazione e divorzi, scuola che a Verona ha una lunga tradizione incarnata negli ultimi anni dall’avvocato Tassitani ed altri professionisti del settore, delicatissimo. Secondo un recente studio dell’università di Verona su 450mila maschi residenti in città e in provincia, oltre 10mila hanno alle spalle una storia matrimoniale finita con un divorzio o con una separazione in corso. Il 2,2% della popolazione machia adulta. Percentuale che arriva al 2,9% delle donne residenti in età da marito, percentuale più che doppia rispetto, solo per fare un esempio, con Belluno. “Manca l’allenamento all’affettività” secondo la sociologa Paola De Nicola che insegna Sociologia dei processi culturali all’università di Verona. Questo tipo di dinamica, secondo lo studio dell’università veronese, porta a capire la portata del fenomeno. I maschi divorziati a Verona sono 10mila , e le donne quasi 14mila. Paragonandole con i numeri di Padova, città che ha circa gli stessi abitanti in città e provincia si capisce la dinamica veronese: i padovani divorziati sono 8.788, le padovane 12.538; a Vicenza e provincia si contano 8.584 separazioni tra gli uomini e 11.397 tra le donne. “La gente si separa perché smette di nutrire il piacere di conoscersi – spiega la professoressa Di Nicola – Parlando di divorzio breve, a Verona ci sono tante richieste. E più che altro c’è un risultato positivo: coppie che smettono di farsi la guerra, tutto più civile, figli la cui situazione è in qualche modo più tutelata. Da un lato, nei giovani d’oggi c’è carenza di educazione all’affettività e alla coltivazione dei sentimenti. È il costo che paghiamo alla modernità: comportamento un po’ più superficiale, senso di responsabilità depotenziato, minor impegno nelle relazioni, così quando un legame diventa problema così tende a interromperlo”.

I dati veronesi trovano conferma anche in un’altra indagine fatta nel veneziano dall’associazione Adico che certifica come il fenomeno continui anche nelle altre province venete. Nel Veneziano è boom di divorzi tra gli over 50.

Nel 2017, secondo i dati elaborati dall’associazione, le persone divorziate nella fascia d’età fra i 50 e i 54 anni nel Veneziano sono 4.340, quasi il doppio (+97,3%) di dieci anni prima (2.200). In generale, rispetto al 2007, il numero di divorziati in provincia è aumentato del 60,9% (da 13.712 a 22.056). Diminuiscono invece i divorzi nella fascia d’età più giovane, fra i 35 e i 39 anni, ma è anche vero che il dato ha una precisa motivazione: ci si sposa sempre più tardi.