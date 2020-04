Ames: le farmacie sono “il camice bianco più prossimo alla quotidianità del cittadino”

“La farmacia rappresenta il front office territorialmente più diffuso del Servizio Sanitario Nazionale: le farmacie sono il camice bianco più prossimo alla quotidianità del cittadino”. Con queste parole la responsabile delle attività operative di Ames, Silvia Spignesi, ha descritto il ruolo delle farmacie comunali, soprattutto in questo momento di emergenza. Infatti, in questi giorni, le quindici farmacie comunali Ames spa, distribuite nel Comune di Venezia e nell’area metropolitana con la farmacia del Comune di Salzano, hanno sempre garantito sia l’apertura a battenti aperti sia gli orari in deroga, senza nessuna riduzione di turni né di personale.

L’azienda ha dotato tutti i dipendenti, già dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, di mascherine e guanti. Ha provveduto, tra le prime nel territorio, a far installare pannelli trasparenti nei banconi per la sicurezza del personale e dell’utente. Inoltre, per sopperire alla carenza di gel disinfettante, ha spiegato Spignesi, l’azienda si è attivata con una produzione nel proprio laboratorio sia per la vendita al pubblico che per la colonnina con dispenser di gel igienizzante mani, da utilizzare all’ingresso, prima di recarsi al banco. Le farmacie Ames, in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Venezia, si sono adoperate per fornire gratuitamente ai cittadini le mascherine prodotte dalla Regione del Veneto. “Ancora una volta – dichiara l’assessore alle Società partecipate Michele Zuin – si conferma il ruolo strategico delle aziende comunali per fornire sempre dei servizi fondamentali e indispensabili alla cittadinanza”.

A questo link è disponibile un’intervista video alla responsabile delle attività operative di Ames, Silvia Spignesi.