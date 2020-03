Anche Olimpiadi 2020 a rischio rinvio, ma il Giappone, “Avanti come previsto”

Le Olimpiadi saranno rinviate o no causa virus? Tutto il mondo sportivo se lo chiede, al momento però di rischio non si parla, quanto piuttosto di come salvaguardarli. E mentre il presidente Bach con l’esecutivo Cio sentiranno in conference call le federazioni, i rappresentanti degli atleti, i comitati e i capomissioni, dal Giappone arriva una voce rassicurante.

Durante una conferenza stampa al termine del raduno video dei leader del G7, il capo di gabinetto nipponico Yoshihide Suga ha confermato che il Paese continua nei lavori di preparazione dei Giochi confermando la data d’inizio di questa estate. Lo hanno confermato nell’ambito della seduta anche il premier Shinzo Abe e la ministra dello sport Seiko Hashimoto, che ha detto: “Faremo del nostro meglio per rispettare il calendario originale degli eventi e convincere il Cio sulla nostra capacità di ospitare le Olimpiadi”.