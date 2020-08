Andiamoacampy, una startup veronese che ti fa scoprire i produttori locali

Campy è una piattaforma digitale che racconta la vita e le storie dei produttori locali, valorizzando

la natura e i nostri bellissimi territori.

Siamo abituati a vivere la nostra vita in modo frenetico, a volte abitudinario, altre ancora forse

troppo virtuale vista la grande forza che i canali tecnologici impongono alla nostra attenzione

quotidiana.

Ecco da dove parte la storia di oggi, precisamente da Tania e Filippo, due giovani ragazzi che

durante il lockdown si sono trasferiti da Milano in provincia di Verona per motivi di lavoro.

«Dopo anni di vita frenetica, non è stato facile abituarsi ai ritmi lenti portati dalla quarantena ma,

riscoprire la bellezza dei territori che ci circondano ci ha aiutato moltissimo a riabituarci ad una

routine più attenta e sostenibile» sostiene Filippo.

Proprio nel bel mezzo della quarantena nasce Andiamoacampy, o più semplicemente Campy. Il

progetto deriva, infatti, dal bisogno di reperire prodotti freschi e soprattutto locali.

«Abbiamo cercato su internet contadini e agricoltori del nostro paese ma, purtroppo» spiega

Tania «non siamo riusciti a trovare molte informazioni, per questo abbiamo iniziato a pensare come

poter dare un nostro contributo per risolvere questo problema».

Nei canali social di Andiamoacampy, in particolare

Instagram (www.instagram.com/andiamoacampy), vi sono molti video racconti fatti direttamente

ai produttori locali in persona, molto spesso giovani ragazzi che, grazie all’esperienza e all’aiuto di

genitori e familiari, si impegnano nel settore agroalimentare italiano.

Imparare e conoscere la propria terra è quindi possibile anche sui canali digitali, infatti, per

avvicinare i giovani al settore primario ci vuole la comunicazione e l’approccio giusto, poi il

risultato è garantito.

Il progetto nasce per dare voce ai produttori locali, volendo portare l’attenzione in primis sulle

persone che lavorano per farci assaporare ogni giorno prodotti unici. Puntare sulle comunità locali

è un modo senz’altro ottimo per affrontare questo periodo storico difficile tutti insieme: l’unione fa

la forza.

Ulteriori informazioni: www.andiamoacampy.it