“ApiediperBertesinainsicurezza”, aperta la rotatoria tra strada di Bertesina e strada di Ospedaletto

È stata aperta questa mattina alla circolazione la nuova rotatoria tra strada di Bertesina e strada di Ospedaletto, realizzata dal Comune nell’ambito del progetto “ ApiediperBertesinainsicurezza” .

“Pur nel suo allestimento provvisorio – ha ricordato l’assessore alla mobilità – la rotatoria mette in sicurezza uno dei punti critici della viabilità cittadina. Del resto rendere più sicuro il transito nella frazione di Bertesina è l’obiettivo primario dei vari interventi previsti da questo progetto del valore complessivo di 550 mila euro, a cui si aggiungerà a breve un ulteriore investimento per la realizzazione del marciapiede di strada di Ospedaletto” .

Il progetto iniziale, presentato dalla parrocchia di Bertesina per il bilancio partecipativo 2018 e classificatosi secondo, era stato finanziato con un importo 150 mila euro. Grazie ad un’ulteriore finanziamento disposto dall’amministrazione comunale per mettere in sicurezza uno degli assi primari del collegamento ciclabile tra la città e le frazioni, l’intervento è stato notevolmente ampliato e viene ora realizzato per una spesa complessiva di 550 mila euro.

Curato da servizio Mobilità e trasporti, l’intervento è stato affidato a fine aprile alla ditta Argo costruzioni e restauri di Villorba, Treviso.

I primi lavori hanno riguardato, appunto, l’approntamento della nuova rotatoria all’incrocio tra strada di Bertesina e strada di Ospedaletto, vero e proprio punto nero della viabilità cittadina, teatro di numerosi incidenti per la scarsa visibilità e la velocità dei veicoli.

In occasione dei lavori della rotatoria è stato impostato anche il marciapiede di strada di Ospedaletto, come richiesto, anche attraverso una raccolta firme, dai residenti.

Sono inoltre in corso la realizzazione del marciapiede ad est e della pista ciclo pedonale vera e propria.

Il progetto complessivo prevede, per fasi, la realizzazione di un nuovo percorso pedonale nel tratto compreso tra via S. Cristoforo, all’angolo con villa Ghislanzoni Curti, e la roggia Tribolo. E’ questo l’oggetto originario dell’intervento proposto dalla parrocchia di Bertesina per il bilancio partecipativo.

E’ inoltre prevista la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale nel tratto posto ad est della roggia Tribolo, fino alla svolta di strada di Quintarello, con l’obiettivo di prevederne in futuro il proseguimento verso l’abitato di Quinto Vicentino. Il tracciato interessa in questo tratto porzioni di proprietà privata, per le quali si procederà ad acquisizione.

L’intervento contempla anche la sistemazione dell’incrocio in corrispondenza della curva di strada di Quintarello: sul punto di svolta viene realizzata una minirotatoria per agevolare le manovre.

Un ulteriore sviluppo del progetto potrebbe prevedere la realizzazione di una passerella sulla roggia Tribolo e il collegamento tra la nuova rotatoria tra strada di Ospedaletto e strada di Bertesina e la pista ciclabile di strada di Bertesina, verso Vicenza centro.

Proprio in strada di Bertesina, peraltro, nei mesi scorsi è stata completata la ciclabile da viale Aldo Moro a via Quadri e lungo quest’ultima è stato completato il collegamento ciclopedonale fino a Parco Città.

E’ di circa 1,2 milioni di euro l’investimento complessivo per il collegamento ciclopedonale verso la frazione di Bertesina e i Comuni di cintura dell’est.