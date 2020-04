Apple, in arrivo cuffie personalizzabili

Non solo i popolarissimi auricolari AirPods: Apple sarebbe pronta a espandere il business portando sul mercato, entro l’anno, un paio di cuffie con il marchio della Mela. La nuova indiscrezione in questo senso arriva da Bloomberg.

Apple vende già le cuffie a marchio Beats, azienda acquisita da Cupertino nel 2014. Ma il nuovo prodotto, che potrebbe chiamarsi AirPods X Generation, sarebbe diverso. La particolarità risiederebbe nella possibilità di personalizzare le cuffie cambiando alcune componenti: padiglioni auricolari e archetto si attaccherebbero magneticamente al telaio del prodotto.

Sempre stando alle indiscrezioni, Apple sarebbe al lavoro su una versione più ricercata e confortevole in pelle e una più leggera e tecnica, pensata per l’attività fisica. La filosofia ricorda quella dell’Apple Watch, a cui collegare un cinturino sportivo in gomma o uno più elegante in pelle o in acciaio.

Le cuffie di Apple, di cui si parla dal 2018, si collocano nella fascia alta del mercato, dove competeranno con prodotti di aziende come Bose e Sony. A bordo ci sarebbe la tecnologia già vista sugli AirPods: il chip H1 e l’assistente vocale Siri.

Fonte: ANSA.