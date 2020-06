Apulia Web Fest: Premio Best Actor a Francesco Paolantoni per QUI PRO QUO, la web sitcom per abbattere i tabù e promuovere la prevenzione del tumore della prostata

Francesco Paolantoni si aggiudica il Premio Best Actor per QUI PRO QUO,

web sitcom di sensibilizzazione sulla salute della prostata, alla 2a edizione dell’Apulia Web Fest.

La serata finale si è tenuta sui canali social del Festival il 31 maggio.

La web sitcom, in 5 episodi, è il fulcro della campagna di sensibilizzazione “QUI PRO QUO Salute della prostata: stop agli equivoci, sì alla prevenzione”, promossa da Europa Uomo Italia

e Fondazione ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di Fondazione AIOM, SIU – Società Italiana di Urologia, SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica, AIRO – Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica, AURO – Associazione Urologi Italiani, FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica

e il contributo incondizionato di Astellas.

Bari, 1° giugno 2020 – “Luoghi comuni, tabù, mancanza d’informazione mettono a repentaglio l’unica cosa che può salvarti veramente la vita: la prevenzione”. È l’happy end di Francesco, un over 50 protagonista di QUI PRO QUO, web sitcom in 5 puntate che tratta con ironia e leggerezza l’imbarazzo degli uomini adulti nel prendersi cura in generale della propria salute e in particolare di quella urogenitale.

QUI PRO QUO è diretta da Alessandro Bardani e Paola Pessot e vede come protagonista, insieme a Emanuela Rossi, Francesco Paolantoni. L’attore si è aggiudicato il Premio come Best Actor “per il suo recitar leggero e incisivo e per la sua verve sempre brillante e mai scontata” nel corso della serata finale online di domenica 31 maggio dell’Apulia Web Fest, giunta alla sua seconda edizione.

Per parlare del tumore della prostata e sfatarne i falsi miti, la web sitcom racconta le vicende di una coppia in stile “Sandra e Raimondo”: Francesco ed Emanuela sono una coppia di mezza età che vive gli alti e bassi di una relazione di lunga data. I temi della prevenzione e della salute maschile si inseriscono nelle dinamiche di una coppia litigiosa, ma l’affetto che li unisce sarà la chiave per spingere lui a fare i passi giusti verso la prevenzione.

La web sitcom, in 5 episodi, è il fulcro della campagna nazionale di sensibilizzazione QUI PRO QUO Salute della prostata: stop agli equivoci, sì alla prevenzione”, che ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza della popolazione sul tumore della prostata e di sensibilizzare gli uomini sulla prevenzione e sull’importanza di non sottovalutare i sintomi e di rivolgersi al medico in presenza di “campanelli di allarme”. La campagna è promossa da Europa Uomo Italia Onlus e Fondazione ONDA – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio di Fondazione AIOM, SIU – Società Italiana di Urologia, SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica, AIRO – Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica, AURO – Associazione Urologi Italiani, FFO – Fondazione per la Formazione Oncologica e il contributo incondizionato di Astellas.

I 5 episodi della web sitcom sono disponibili per la visione online su www.prostataquiproquo.it, dove è possibile trovare tutte le informazioni sulla campagna, e sul canale YouTube “Qui Pro Quo”.