“Architetture musicali” in Loggia del Capitaniato domenica 20 settembre

Domenica 20 settembre alle 10 la Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, ospiterà il concerto dei musicisti della scuola di musica Accademia Musicale del Veneto, diretta dal maestro Carmine Carrisi.

L’evento dal titolo “Architetture musicali” in ossequio ai palazzi di Andrea Palladio che ne faranno da cornice, proporrà un programma vario eseguito da alcuni allievi e docenti della Scuola di Musica insieme al proprio coro di voci bianche Armonie Palladiane diretto dalla maestra Ilaria Gusella.

Il maestro Antonio Camponogara al pianoforte, la professoressa Maria Chiara Andriolo e le sue allieve Silvia Mattiello e Martina Galvan accompagneranno le Armonie Palladiane nell’esecuzione di brani di Morricone, Bixio e altri autori noti.

I flauti di Mattiello e Galvan proporranno una sonata di Kohler. Al trombone si esibirà Chen Junjie su brani di P.V. De la Nux accompagnati da Antonio Camponogara.

Sarà quindi la volta di Beatrice Rizzi, voce e pianoforte, Michele Semeraro alla chitarra, Luo Sijin al pianoforte, Xu Ke al pianoforte. Verranno offerte musiche celeberrime di Chopin, Albèniz, Rainger, Sor, Green Day, Evans e Ravel.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura, si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti Covid-19.

Si potrà assistere al concerto gratuitamente da piazza dei Signori. Non sono previsti posti a sedere.

L’Accademia Musicale del Veneto, con sede in viale della pace 347 a Vicenza, località Stanga, propone da 45 anni corsi di strumento per studenti di ogni fascia di età e canto individuali e musica d’insieme per bambini.

Info: www.accademiamusicaledelveneto.it