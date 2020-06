Arena Volley Team Verona. Marcello Bertolini: «Vogliamo aprire un ciclo nuovo, con un occhio di riguardo per il settore giovanile»

onfermato per la prossima stagione, il coach gestirà anche il settore giovanile con Emanuel Frassoni: «Collaborare con Emanuel sarà una risorsa importante per Arena Volley Team Verona».

Ritorno al futuro. Confermato sulla panchina di Vivigas Arena Volley, Marcello Bertolini sarà quest’anno anche il responsabile del settore giovanile di Arena Volley Team Verona. Sarà affiancato da Emanuel Frassoni e altri collaboratori, con l’obiettivo di aprire un nuovo ciclo, come da lui stesso spiegato.

«La società mi ha proposto di dare il mio contributo anche nel settore giovanile, soprattutto per seguire l’Under 19. Questo mi ha fatto molto piacere» prosegue «perché Arena Volley Team Verona è la società femminile più importante della provincia di Verona, con una storia importante nel settore giovanile. Sarà un impegno che richiederà molta attenzione, ma per me sarà anche un ritornare a fare quello che avevo fatto anni fa nel maschile alla Marmi Lanza, occupandomi della loro Juniores. Ho dei piacevoli ricordi e per questo grandi stimoli nel dover affrontare questa esperienza. Inoltre, essendo l’Under 19 il gruppo più vicino alla prima squadra, mi permetterà di svolgere una programmazione più precisa tra le due squadre».

Bertolini guiderà ancora la prima squadra di Vivigas Arena Volley, in serie B1, che sta sempre di più prendendo forma. Confermata infatti anche il centrale Sara Coltri, il diesse Graziano Rossi a breve completerà il roster da affidare ancora al coach.

«Ci sono stati importanti cambiamenti» prosegue Bertolini «e l’intenzione sarà quella di aprire un ciclo nuovo. La squadra verrà ringiovanita grazie ai nuovi acquisti, ma cercheremo di fare un campionato tranquillo. Se andranno in porto delle trattative in corso, potremmo affrontare la stagione con la giusta tranquillità. Il tutto sempre con un occhio di riguardo per la linea verde. Avremo a disposizione anche la ristabilita Fabiana Brutti, che già immagino pronta a recuperare il tempo perduto con la sua proverbiale grinta. Inoltre potremo contare ancora su giocatrici confermate come Bissoli, Moschini e Guiotto».

Novità della stagione sarà anche Emanuel Frassoni, che lavorerà a stretto contatto con Bertolini.

«Prima di tutto mi sento di ringraziare tanto Stefano Fontana, con il quale ho lavorato negli ultimi due anni, e al quale auguro tutto il bene per la sua prossima avventura. Collaborare con Frassoni sarà sicuramente un gran piacere, perché è un allenatore che in questi anni ha dimostrato di lavorare molto bene. Ha portato a risultati importanti il Montorio, arrivando fino alla categoria nazionale e facendo migliorare le ragazze sia sotto il profilo tecnico, sia riguardo al comportamento in campo. Dovremo dividerci bene il lavoro, e sono certo che potremo essere una risorsa importante, visto che Frassoni gestirà bene tutto con autonomia e sicurezza, cosa che ha saputo dimostrare in questi anni».