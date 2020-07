Aria. A Grezzana (VR) l’ozono è l’inquinante più critico

La campagna di misura estiva nel comune di Grezzana è stata svolta dal 15 giugno al 22 luglio 2019, quella invernale dal 23 novembre al 22 dicembre 2019. Il punto di misura si trova in Piazza Ruffoni.

La maggiore criticitá rilevata riguarda l’ozono, nel periodo estivo. Questo inquinante mostra numerosi superamenti in tutto il territorio provinciale, e nel 2019 ha raggiunto dei livelli tali da superare la soglia di allarme, come non accadeva dal 2006. Le concentrazioni di ozono misurate a Grezzana sono superiori a quelle relative alla centralina di riferimento di Verona-Giarol.

Il benzoapirene mostra concentrazioni elevate in inverno, indice del ruolo delle emissioni del riscaldamento a biomassa in questo periodo dell’anno. Per il PM10, si stima che il numero di superamenti del limite giornaliero sia di poco inferiore al massimo consentito per legge.