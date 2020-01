Arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino straniero in preda ai fumi dell’alcol nella Stazione Ferroviaria di Verona

Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Verona, nel pomeriggio di lunedì scorso, hanno arrestato un cittadino rumeno venticinquenne per resistenza, lesioni e violenza a Pubblico Ufficiale.

La Sala Operativa del Compartimento Polfer di Verona, dopo essere stata allertata da personale ferroviere a bordo di un Freccia Argento in arrivo alla stazione del capoluogo scaligero, della presenza a bordo di un soggetto che, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool, stava infastidendo ripetutamente i viaggiatori offendendoli e cercando di farli cadere a terra, ha inviato immediatamente una pattuglia. Una volta giunto il treno in stazione, gli Operatori della Polfer sono salti a bordo per procedere al controllo dell’uomo. Questo, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a proferire nei loro confronti frasi oltraggiose rifiutando di farsi identificare. Il comportamento per nulla collaborativo del soggetto, che strattonava e spingeva ripetutamente i poliziotti, ha costretto gli stessi ad ammanettarlo per portarlo negli uffici e procedere con le operazioni di identificazione. L’atteggiamento del fermato non è mutato, anzi il cittadino straniero ha continuato all’interno dei locali a sferrare calci, colpendo violentemente una vetrata sfondandola e tentando nel contempo di colpire gli operatori, facendone cadere uno a terra. Bloccato, è stato arrestato e condannato a sei mesi di reclusione con obbligo di presentazione il mercoledì ed il venerdì presso la Questura di Verona.