Arriva la rotonda a Madonna di Dossobuono, entro fine estate il via ai lavori

Stop a inversioni e manovre pericolose a Madonna di Dossobuono. La tanto attesa rotonda di via Mantovana sarà presto realtà. I lavori, attualmente in fase di gara, partiranno in autunno e termineranno entro l’anno. Metteranno in sicurezza l’arteria e gli ingressi alla tangenziale sud, inoltre abbasseranno la velocità di marcia lungo tutta la strada, interrompendo il lungo rettilineo.

Il cantiere procederà in tre fasi, senza mai bloccare la circolazione. La carreggiata, infatti, verrà solamente ristretta e i veicoli deviati sulle corsie libere, mentre verranno realizzate la rotatoria, che avrà un diametro esterno di 42 metri, e le isole spartitraffico. Verrà chiuso definitivamente l’ingresso ovest alla tangenziale, ossia quello attualmente imboccato da chi arriva da Santa Lucia. Con il nuovo assetto stradale, vi sarà un unico svincolo di entrata, mentre dall’attuale uscita sarà possibile procedere sia in direzione centro città che verso Dossobuono, senza effettuare manovre irregolari e pericolose. I lavori prevedono, oltre al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica ad alta visibilità, anche nuove barriere di sicurezza, aiuole spartitraffico e il potenziamento dell’illuminazione.

L’intervento ha un costo complessivo di 440 mila euro, finanziato dal Comune per il 50 per cento, fino ad un massimo di 250 mila euro. La restante metà sarà sostenuta dalla società A4, quale stazione appaltante dell’opera e competente del ramo di tangenziale.

Il progetto definitivo era stato approvato nel 2017, l’anno seguente era stato predisposto quello esecutivo e sottoscritta la convenzione tra Società Autostrada Brescia-Padova e il Comune di Verona. A seguito del nullaosta pervenuto dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, la concessionaria ha potuto dare il via alla gara per l’affidamento dei lavori.

Questa mattina, sul posto, il sindaco Federico Sboarina e l’assessore alle Strade Marco Padovani.

“Mettiamo in sicurezza un’altra importante arteria di accesso alla città – ha detto il sindaco -. Questo punto strategico, fondamentale anche per gli svincoli della tangenziale, spesso è luogo di incidenti e manovre pericolose, segnalati dai residenti e registrati dalla Polizia locale. Finalmente, grazie alla rotonda, tutti questi comportamenti irregolari non avranno più senso. Tutti potranno uscire dalla tangenziale e svoltare in sicurezza sia in direzione Santa Lucia che verso Dossobuono”.

“I tempi sono stati rispettati, anche se l’iter è stato più lungo del normale proprio per i passaggi necessari sia con il Ministero che con A4 – ha spiegato Padovani -. Ringraziamo la società autostradale per la disponibilità dimostrata e l’attenzione al territorio. Ora, dopo l’affidamento, potranno partire i lavori veri e propri e in pochi mesi questo snodo viabilistico verrà finalmente riqualificato e messo in sicurezza. Un’opera che residenti e quanti transitano abitualmente su via Mantovana aspettavano”.