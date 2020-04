Arsenale. Bonifica e gare, tutto procede come previsto

La bonifica dell’Arsenale sarà fatta, così come è sempre stato detto. Lo conferma il verbale della Conferenza dei Servizi, in cui si spiega che i professionisti incaricati stanno verificando, di concerto con la Soprintendenza, quale tipo di bonifica eseguire. Infatti, visto che sarà necessario scavare per realizzare le nuove reti tecnologiche, si sta valutando se realizzare la bonifica contestualmente o se procedere per step, magari sfruttando il cantiere per il rifacimento delle coperture.

Va comunque precisato che la falda è costantemente monitorata e non ci sono contaminazioni attualmente in atto e che i risultati ottenuti sono frutto di analisi aggiuntive, con trincee e sondaggi, richieste e volute dall’Amministrazione. Quindi, l’attenzione è sempre stata massima.

Per quanto riguarda le tempistiche, le procedure adottate per il restauro dell’Arsenale le stanno rispettando perfettamente. Entro luglio, come da cronoprogramma, sarà individuato il gruppo incaricato della progettazione definitiva dell’intero complesso ed esecutiva del primo lotto. Martedì 7 aprile, sono state aperte le buste, contenenti l’offerta tecnica della gara, presentate dalle 5 aziende partecipanti al bando. Tutte e 5 le aziende sono state ammesse ed ora la documentazione è stata trasmessa alla commissione che entro luglio individuerà il gruppo di progettazione vincitore.

Il progetto esecutivo per il rifacimento delle coperture dell’Arsenale, invece, sarà depositato la settimana prossima. Una volta verificato, il progetto sarà approvato definitivamente e potrà partire la gara d’appalto per un valore di 6,6 milioni di euro.

“Chi afferma il contrario o dice il falso oppure non ha capito gli stralci dei documenti – afferma l’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala -. Ricordo che è stata proprio questa Amministrazione a farsi carico di una indagine seria, mai fatta prima, sul grado di inquinamento dei terreni. È stata fatta una ricerca seria e non superficiale perché l’intenzione è quella di dare una risposta definitiva e non di facciata. Tranquillizzo chi vuole cercare problemi a tutti i costi, l’Arsenale sta procedendo in entrambe le direzioni: bonifica e gare per aprire i cantieri. È uno dei progetti bandiera dal nostro insediamento e verrà concluso nel migliore dei modi con il massimo vantaggio per i cittadini e per il Comune”.