Artigianato: Assessore al lavoro incontra Sergio Maset, nuovo direttore CGIA Veneto

Venezia, 6 marzo 2020

L’assessore regionale al lavoro del Veneto ha incontrato il nuovo direttore di Confartigianato Veneto, Sergio Maset, da pochi mesi alla guida della più rappresentativa delle associazioni imprenditoriali dell’artigianato nel territorio regionale. All’incontro hanno preso parte il presidente di Confartigianato Veneto, Agostino Bonomo, e il direttore dell’area Capitale umano e Cultura della Regione Veneto, Santo Romano.

L’incontro ha offerto l’occasione per fare il punto sull’attuale situazione che sta creando tante criticità alle imprese artigiane.

L’assessore, nel formulare i migliori auguri al neodirettore “già immerso in questa grave emergenza economica”, ha ricordato che il mondo dell’artigianato in Veneto può contare “su un sistema di rapporti con le parti sociali ben rodato e su una Regione interlocutrice attenta nei confronti dell’economia e delle imprese”.

“Il Veneto non si ferma – ha concluso l’assessore – e deve guardare non solo all’emergenza, ma anche alla prospettiva di medio e lungo termine, forte del proprio patrimonio produttivo di ‘bello’ e ‘ben fatto’, di cui gli artigiani sono alfieri. Un patrimonio che la Regione apprezza e continua a sostenere, con investimenti continui e convinti in formazione e in innovazione”.