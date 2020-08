Assali Stefen Omap: Giro del Friuli e Cappella Maggiore, ecco come è andata

CADIDAVID (VR) – L’Assali Stefen Omap ha affrontato in questo ultimo fine settimana l’unica gara a tappe prevista quest’anno in Italia per la categoria Juniores: il Giro del Friuli Venezia Giulia Juniores.

Un appuntamento nazionale che ha visto schierarsi alla partenza alcune delle migliori formazione della scena italiana.

La formazione veronese diretta dal team manager Marcello Girelli ha cominciato l’avventura venerdì al velodromo di Pordenone con un nono posto nella prima frazione, una cronometro a squadre di 2,8 km. In gara c’erano: Edoardo Zamperini, Gianmarco Carpene, Marco Andreaus, Maurizio Cetto e Niccolò Casagranda.

Sabato, nella seconda tappa, 114,5 km da Pordenone a Cimolais, ottimo il sesto posto raccolto da Maurizio Cetto, abile ad inserirsi nel gruppetto che si è giocato la vittoria di tappa.

Oggi nell’ultima tappa di 132 km da Fontanafredda a San Daniele la fortuna non è stata dalla parte dei ragazzi del presidente Alberto Murari. Alla fine Zamperini ha chiuso al nono posto e Carpene all’undicesimo posto della classifica giovani della corsa.

Ci racconta come è andata il tecnico Marcello Girelli: “Oggi ci abbiamo provato, ma proprio non siamo stati fortunati. Prima è scappata una fuga di 12 corridori che ci ha costretto ad inseguire. Nel finale Andreaus se ne è andato da solo rendendosi protagonista di una bella azione, ma è stato ripreso e Zamperini ha forato a 3 chilometri dall’arrivo. Mi dispiace perché i ragazzi hanno dimostrato di stare bene e di andare forte e con un po’ più di fortuna avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. Ma in generale sono soddisfatto di come è andata”.

Oggi un’altra parte della squadra ha corso a Cappella Maggiore (Tv) e anche qui l’Assali Stefen Omap non è stata baciata dalla fortuna. “Una caduta ha messo fuori dai giochi alcuni dei nostri ragazzi. Peccato perché ci servirebbe lo spunto giusto, una vittoria per cambiare mentalità e dare più consapevolezza al gruppo”.

La prossima settimana due importanti appuntamenti attendono l’Assali Stefen Omap: “Nei prossimi giorni conosceremo quali dei nostri ragazzi parteciperanno sabato ai Campionati Italiani strada di Montegrotto Terme, mentre domenica a Corrubbio sarà in palio il Campionato Provinciale”.